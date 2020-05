Es war die Überraschung bei Are You The One?! In der letzten Doppelfolge der Kuppelshow wurde das zweite Match der Staffel benannt: Laurin (22) und Melissa (23) sollen laut Experten ein perfektes Paar sein. Blöd nur, dass sich die Immobilienkauffrau von Anfang an in Dominic Ewig (24) verguckt hatte – und hingegen mit dem für sie auserkorenen Möchengladbacher nie wirklich auf einen Nenner kam. Promiflash offenbart sie nun, warum der Motorradfan überhaupt nicht ihrem Bild von einem Traummann entspricht!

Bevor die Kandidaten das Projekt antraten, hatten sie einem wissenschaftlichen Expertenteam ihren Typ Mann und Frau beschrieben. "Mit am wichtigsten war mir, dass er eine positive Lebenseinstellung haben soll – aber das trifft bei Laurin leider überhaupt nicht zu", erklärt Melissa. Tatsächlich erreichte der Muskelmann in den ersten Tagen bereits einen emotionalen Tiefpunkt, extrem schlechte Laune inklusive. "Bei Laurin hatte ich auch nicht das Gefühl, dass er ein Ziel verfolgt im Leben, dass er irgendwie zielstrebig ist oder etwas erreichen möchte" – doch genau das wäre ein weiteres No-Go für die Blondine.

Noch ein Manko: Die 23-Jährige hatte sich einen älteren Mann gewünscht, was bei dem 22-Jährigen aber nicht der Fall ist. All diese Punkte würde Domi hingegen bestens erfüllen: "Wir haben auch Tagesabläufe besprochen, es hat alles super gepasst und die Familienansichten auch", klärt Melissa gegenüber Promiflash auf.

