Die Kandidaten von Are You The One? sind auf Erfolgskurs! Nach Mo (34) und Aline konnte nun das zweite "Perfect Match" gefunden werden: Melissa (23) und Laurin (22) haben in der "Match Box" grünes – beziehungsweise rosarotes – Licht bekommen. Eigentlich sind das gute Nachrichten! Schließlich ist die Gruppe dem Preisgeld von 200.000 Euro damit wieder ein Stück näher gekommen. Trotzdem vergießt die hübsche Blondine nach der jüngsten Entscheidung ein paar bittere Tränen.

Für Melissa heißt es nun nämlich Abschied nehmen – und zwar von ihrem Show-Flirt Dominic (24), den sie ursprünglich für ihr "Perfect Match" gehalten hatte. Stattdessen muss sie die Villa jetzt mit Laurin verlassen. "Klar werde ich Dominic vermissen. Wir hatten hier eine intensive Zeit. Ich habe ja auch gesagt, dass ich ihn gerne besser kennenlernen möchte. Deswegen ist die Situation schwierig", schluchzt Melissa.

Sie versprach Dominic aber zuvor noch, in Gedanken immer bei ihm zu sein. Der sieht das Ganze allerdings ziemlich pragmatisch. "Wir sind unserem Ziel, zehn Matches zu finden, wieder einen Schritt nähergekommen. Das ist das Positive", betonte er. Könnt ihr Melissas Reaktion verstehen? Stimmt ab!

TVNOW Laurin und Melissa bei einem "Are You The One?"-Date

TVNOW Melissa und Dominic, Kandidaten bei "Are You The One?"

TVNOW Dominic, Ferhat, Elisha und Aleks bei "Are You The One?"



