Carina Spack (23) hat sich wieder unter die Nadel gelegt! Einen Schriftzug an der Taille, einen auf der Innenseite ihres linken Oberarmes – den Körper der ehemaligen Promis unter Palmen-Teilnehmerin zieren bereits so einige Tattoos. Ihr rechter Arm ist sogar komplett von zahlreichen Rosenmotiven bedeckt. Trotzdem hat die Reality-TV-Bekanntheit jetzt eine weitere freie Stelle gefunden: Ihre neueste Tätowierung widmet Carina ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Freundin von Serkan Yavuz (27) ihr neuestes Motiv. Auf der Innenseite ihres Unterarmes prangt nun der Spruch: "Du kannst mich aus dem Ruhrpott holen, aber den Pott nicht aus mir." Lange Gedanken über ihr frisches Motiv hat sich die gebürtige Recklinghausenerin offenbar aber nicht gemacht. "Spontan, spontan! Ich bin auf jeden Fall megahappy, ist richtig gut geworden", freut sie sich.

Mit Sicherheit wird das nicht der letzte Besuch der Blondine in einem Tattoostudio gewesen sein. Unter einem Bild von sich beim Tätowieren schrieb sie: "My life, my skin, my tattoos." Wie gefällt euch Carinas neues Tattoo? Verratet es in unserer Umfrage am Ende des Artikels.

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Star

Instagram / carina_spack Carina Spacks neues Tattoo

Instagram / carina_spack Carina Spack, Mai 2020



