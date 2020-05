Lukas Podolski (34) zeigt sich als stolzer Papa im Netz! Der Fußballprofi teilt in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in sein Leben als erfolgreicher Sportler. Doch auch mit süßen Schnappschüssen von seiner Familie begeistert er seine Community immer wieder aufs Neue. Mit seiner Frau Monika hat er seinen Sohn Louis und Töchterchen Maya. Nun postet Lukas einen süßen Vater-Tochter-Moment.

Lukas nahm am Dienstag am Training seines türkischen Vereins Antalyaspor teil und postete davon eine knuffige Aufnahme auf Instagram: Hand in Hand schlendert er mit seiner Jüngsten über den Asphalt. Der Torjäger ist in Sportklamotten gekleidet und auch Maya trägt die roten Farben seiner Mannschaft sowie die Trikotnummer ihres Papas auf dem Rücken. "Ein besonderer Besucher beim Training", schreibt Lukas zu dem Netz-Beitrag. Seine Fans sind verzückt und klicken nicht mal eine Stunde nach der Veröffentlichung über 11.000 Mal auf den Like-Button.

Auch mit einem anderen Foto hatte Lukas einen intimen Einblick in sein Leben als Zweifach-Vater gegeben: Auf einem Bild schläft der Dribbler tief und fest, während ihm Maya Schnurrhaare und eine Stupsnase ins Gesicht malt.

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Tochter Maya

Getty Images Fußballer Lukas Podolski

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Tochter



