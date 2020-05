Zuckersüße Aufnahmen aus dem Hause Bieber! Zuletzt überraschten Hailey (23) und Justin (26) ihre Fans im Internet mit einem Rezept für Kekse – gemeinsam filmten sich die beiden Stars beim Abmessen der Zutaten, beim Teig rühren und beim Backen. Dabei bewiesen sie, dass Liebe durch den Magen geht – denn in dem Clip wurde deutlich: Das junge Ehepaar ist ein absolutes Dream-Team in der Küche!

"Wir schaffen gerade meine allerliebsten Erinnerungen", schwärmte Hailey in der neuesten Ausgabe ihres Internet-Formats The Biebers On Watch, in der sie sich, zusammen mit ihrem Ehemann, an einem Plätzchenrezept versuchte. Die Fans durften sich aber nicht nur über eine Anleitung für "glutenfreie Dreifach-Schokoladenkekse" und gelegentliche Gesangseinlagen von Biebs freuen, sondern auch über zuckersüße Aufnahmen der beiden Turteltauben. Besonders Justin konnte in der Küche gar nicht die Finger von der hübschen Blondine lassen – er übersäte sie geradezu mit Küssen. "Ich habe es wirklich sehr genossen, diese Zeit mit dir zu verbringen", gestand er seiner Liebsten in Anbetracht der aktuellen Lage.

"Ich hätte mit niemandem außer dir hier feststecken wollen. Verstehst du, wie ich das meine?", witzelte der Sänger und spielte damit auf sein neues Lied "Stuck With U" an, das er zusammen mit Musikkollegin und Freundin Ariana Grande (26) eingesungen hat. Dieses Duett haben die beiden Stars für den guten Zweck aufgenommen, denn der Erlös wird gespendet.

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de