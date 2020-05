Die Schauspieler Dakota Johnson (30) und Jamie Dornan (38) wurden mit den Fifty Shades Of Grey-Filmen weltberühmt. In den erotischen Streifen können die beiden Figuren Anastasia Steele und Christian Grey die Finger überhaupt nicht voneinander lassen – doch wie sieht es eigentlich fernab der Kameras im Privatleben aus? Jetzt stellte sich Dakota der Frage: Wen findet sie besser, Jamie oder Christian?

"Wahrscheinlich Jamie. Er ist viel lustiger als Christian", beantwortete Dakota die Frage, ob sie eher mit ihrem Kollegen Jamie oder mit der Rolle des Christian zu einer erotischen Lesung gehen würde. Erst vor Kurzem spielte sie nämlich das Spiel "Would You Rather?" – zu deutsch "Was würdest du eher tun?" – in einem Video von Comedy Central. Bei diesem Spiel – das sich mittlerweile zu einem regelrechten Internet-Trend auswuchs – werden einer Person zwei Optionen vorgegeben, zwischen denen sie sich dann entscheiden muss. Zusätzlich würde sie eher auf Pferde verzichten, als auf die Schauspielerei, denn: "Ehrlicherweise könnte ich sonst meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich kann nichts anderes machen, weil ich keine anderen Talente habe."

Außerdem offenbarte die US-Amerikanerin, dass sie sich erst kürzlich ein Tattoo-Set zugelegt hat. Dieses hat sie dann auch direkt ausprobiert – und zwar an sich selbst. Stolz hielt sie ihr neuestes Kunstwerk in die Kamera: Ein kleiner Schriftzug – "Ich liebe dich" – auf der Rückseite ihres Oberarmes.

