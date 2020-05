Es ist ein kleines Wunder! Vergangenen Donnerstag enthüllte Romee Strijd (24), dass sie zum ersten Mal Mama wird – keine Selbstverständlichkeit für das Supermodel: Die 24-Jährige leidet an dem PCO-Syndrom, bei dem Frauen im gebärfähigen Alter an unregelmäßigen Menstruationszyklen leiden, was die Fruchtbarkeit und damit die Empfängnis erheblich einschränken kann. Die blonde Schönheit ist überglücklich, dass sich ihr Kinderwunsch nun dennoch erfüllt. Und ihre Modelkolleginnen freuen sich mit ihr!

Unter der süßen Schwangerschaftsverkündung auf Instagram tummeln sich zahlreiche Gratulanten aus dem Victoria's Secret-Universum. "Herzlichen Glückwunsch, meine Süße. Ich freue mich riesig für euch", jubelt beispielsweise Laufsteglegende Helena Christensen. "Gratulation, Mama", schreibt der ehemalige Engel Adriana Lima (38). Auch Miranda Kerr (37), Alessandra Ambrosio (39), Taylor Hill (24) und Shanina Shaik (29) hinterlassen liebe Worte und viele Herzchen unter dem Post.

Neben den tollen Neuigkeiten sind die Frauen auch total begeistert davon, dass Romee im gleichen Zug offen über ihr PCO-Syndrom spricht. "So wunderschön! Danke, dass du deine Reise mit uns teilst", freut sich Lily Aldridge (34).

