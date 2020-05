Dieter Bohlen (66) und seine Carina genießen ihre Zweisamkeit im Deutschlandurlaub! Seit mittlerweile 14 Jahren gehen der Poptitan und seine Freundin gemeinsam durchs Leben. In den vergangenen Wochen hat Dieter die Beauty bereits des Öfteren mit süßen Throwback-Posts überrascht und ihr dabei eine Liebeserklärung nach der anderen gemacht. Aufgrund der aktuellen Situation und der verschärften Reisebedingungen können die beiden derzeit nicht im Ausland turteln – für sie aber offenbar kein Problem: Sie urlauben stattdessen auf Sylt.

"Die Sonne brennt wie auf Malle", schreibt der 66-Jährige zu einem Kuschelbild in seinem Instagram-Feed. Eng aneinandergeschmiegt sitzen die zwei in einem Strandkorb und strahlen in die Kamera. Die Dunkelhaarige hat nicht nur ihre Beine über die des Musikers gelegt, sie hält auch liebevoll seine Hand. Und das süße Pärchen-Update ist nicht das erste von der friesischen Insel: Schon einen Tag zuvor hatte Dieter mit einem Selfie romantische Eindrücke von der Nordsee geteilt.

Und wenn der DSDS-Juror gerade einmal nicht am Strand bummelt, hat er ganz offenbar ein neues Hobby für sich entdeckt: Dieter ist neuerdings auf TikTok unterwegs. Die Choreo zu "Total Eclipse of the Heart" kam nicht nur bei den Fans super an – auch Sänger Pietro Lombardi (27) war total begeistert. "Mein Bro ist jetzt auf TikTok, folgt ihm alle!", forderte er seine Follower auf.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz in ihrem ersten TikTok-Video

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi



