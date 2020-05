Das tut beim Hinschauen schon fast etwas weh! In den vergangenen Wochen hat so mancher Star sein verstecktes Talent im Netz mit Freude gezeigt. Ob in witzigen TikTok-Clips oder bei anstrengenden Work-out-Sessions, irgendwie hat jeder Promi etwas zu bieten gehabt. So auch dieses ehemalige Germany's next Topmodel-Girl: Julia Wulf (25) zeigt ihrer Community jetzt voller Stolz, wie überaus gelenkig sie ist!

Auf ihrem Instagram-Profil beeindruckt das Model mit seinen ganz besonderen Yoga-Skills. In einem Halbspagat mit dem hinteren Bein an den Kopf gezogen, dehnt sich die Blondine ausgiebig auf einer Wiese. "Ich weiß nicht mal, ob das eine richtige Stretch-Position ist. Aber ich fühlte mich das erste Mal wie ein richtiger Yogi", schreibt das einstige GNTM-Girl zu seinem Beitrag. Nach zwei Monaten habe sie mit dem Yoga wieder angefangen, davor habe sich Julia einfach nicht motivieren können.

Trotz der längeren Pause können sich die Übungen aber wirklich sehen lassen – das wohl auch dank ihrer Erfahrung in rhythmischer Sportgymnastik. Dieser Meinung sind ebenfalls ihre Follower. "Fühle dich voll. Ich habe heute auch eine Pose ausprobiert die 'fortgeschritten' ist und mich so gefreut, dass es geklappt hat", kommentiert unter anderem ein Fan begeistert.

Julia Wulf, Model

Julia Wulf, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Julia Wulf, einstiges GNTM-Girl



