Seit einigen Tagen spekulieren die Fans über eine mögliche Beziehung zwischen Yeliz Koc (26) und Filip Pavlovic (25). Die Ex-Der Bachelor-Kandidatin hatte die Gerüchte selbst angeheizt: Sie postete auf dem Insta-Account ihrer kleinen Hündin Luna einen Clip des 25-Jährigen, wie er dem Vierbeiner einen Kuss auf die Schnauze gibt und fügte den Hashtag "Hundepapa" hinzu. Nach diesem Beitrag wurden die beiden jetzt erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am vergangenen Samstag war die Beauty mit ihrer Freundin Samantha Justus (30) in Hamburg unterwegs – der Heimat des ehemaligen Die Bachelorette-Boys. Die Ladys gingen abends in eine Rooftop-Bar, und dort war auch Filip zu Gast. In einer Instagram-Story der Blondine sieht man den Nachwuchssänger und Yeliz im Hintergrund nebeneinander sitzen. Die beiden haben offenbar ein angeregtes Gespräch: Sie lachen viel und wirken dabei ziemlich vertraut miteinander.

Gerade erst hatte die 26-Jährige offenbart, dass sie wieder einen neuen Mann datet. Nach ihrer On-Off-Beziehung mit Johannes Haller (32) ist sie scheinbar wieder auf Dating-Kurs. Im Netz verrät sie ihrer Community, dass sie sich aktuell mit jemandem treffe. Wer der mysteriöse Kerl ist, wolle sie allerdings noch nicht offenbaren.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2018

Instagram / lunaundyeliz Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna



