Diese Liebe geht ihr unter die Haut! Für Cindy (31) hat die Show Hochzeit auf den ersten Blick eine ganz besondere Bedeutung: Durch das Kuppelformat, in dem sich zwei Fremde das Jawort geben, ohne sich vorher einmal getroffen zu haben, lernte sie ihren jetzigen Mann Alex kennen. Inzwischen sind die beiden Turteltauben bereits fast ein Jahr verheiratet. Als Erinnerung an dieses besondere Kapitel hat sich die Berlinerin nun ein "Hochzeit auf den ersten Blick"-Tattoo stechen lassen!

Das Resultat präsentierte Cindy am Wochenende auf ihrem Instagram-Account: Sie hat sich die Buchstabenfolge "HADEB" stechen lassen, was die Abkürzung für "Hochzeit auf den ersten Blick" ist. Ergänzt wird das Tattoo durch den Spruch "Gesucht, aber nicht gefunden" – das gemeinsame Kennenlernmotto mit Mann Alex. "Wir haben vorher beide eine lange Zeit den Partner fürs Leben gesucht, aber von allein nicht gefunden. Dafür brauchten wir die Experten, um uns zu finden, zu verlieben und am 8. Juli 2019 mit dem Jawort unsere lange Suche zu beenden", erklärte sie ihren Followern. Das Strumpfband ziert schon länger Cindys Körper.

Nach ihrer Trauung im TV planen die Eheleute eine weitere Zeremonie, die am 8. Juli 2021 stattfinden soll. "Unsere zweite Hochzeit wünschen wir uns etwas anders als unsere erste: unaufgeregter, die Zeit mit den Familien und Freunden soll im Vordergrund stehen, kein großes Tamtam, aber dennoch schön und stilvoll", verriet Cindy auf Facebook.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / cindy.hadeb Tattoo von Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy

Sat.1 Cindy Riedel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin



