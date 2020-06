Nach fast 20 Jahren sind sie wieder vereint – jedenfalls über das Internet! Die aktuelle schwierige Situation führte in den vergangenen Wochen schon zu so mancher längst für nicht mehr möglich gehaltenen Reunion berühmter Filmstars. Nun war es für die Darsteller der beliebten Der Herr der Ringe-Trilogie so weit: Mit dabei waren unter anderem Elijah Wood (39), Orlando Bloom (43) und sogar Regisseur Peter Jackson (58)!

Schauspieler Josh Gad (39) hatte sich in der Isolation ein tolles Konzept überlegt, alte Filmkollegen wieder zusammenzubringen und so Spenden für den guten Zweck zu sammeln. In der vierten Folge der Youtube-Serie Reunited Apart stand alles unter dem Thema des einen besonderen Ringes – und tatsächlich versammelte sich der gesamte "Der Herr der Ringe"-Hauptcast vor den Computerbildschirmen! Die Community war begeistert, des weiteren auch Sean Astin (Sam), Sir Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn) und Sean Bean (Boromir) wieder einmal gleichzeitig vor der Kamera zu sehen. "Das hier ist es, warum Menschen davon träumen, in die Vergangenheit zu reisen. Diese Nostalgie bereitet einem Herzschmerz", schrieb ein Fan zu dem Video. Ein anderer gab sogar zu: "Ich liebe es, ich habe geweint und gelacht."

In den letzten Episoden brachte Josh außerdem die Schauspieler von "Splash – Eine Jungfrau am Haken", "Zurück in die Zukunft" und von "Die Goonies" wieder zusammen. Alleine mit den ersten drei Folgen ergab sich eine großzügige Spendensumme von rund 1,2 Millionen Euro.

Youtube / Josh Gad "Der Herr der Ringe"-Cast, Mai 2020

Getty Images / Kevin Winter Billy Boyd, Orlando Bloom, Andy Serkis und Elijah Wood bei der "Hobbit"-Premiere 2014

Getty Images Josh Gad 2019

