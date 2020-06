James Arthur (32) will abspecken! Viele Hollywood-Stars machten es bereits vor. Zuletzt zeigte Adele Adkins (32) immer wieder Bilder ihrer neuen, schlanken Figur im Netz und begeistert damit ihre Community. Mit knallhartem Training und eine Sirtfood-Diät hatte es die Sängerin geschafft, rund 45 Kilogramm Gewicht zu verlieren. Auch Musik-Kollege Olly Murs (36) ließ durch strenge Disziplin einige Pfunde purzeln – da möchte der 32-jährige Brite jetzt offenbar auch mitmischen: James sagt den Kilos den Kampf an.

Der "Say You Won't Let Go"-Interpret hat es sich während der Selbstisolation scheinbar etwas zu gut gehen lassen und den Weg zum Kühlschrank ein bisschen zu oft angetreten, wie er selbst gegenüber The Sun behauptet: "Ich mache nichts anderes, als mich vollzustopfen. Ich bin eine Naschkatze, deswegen esse ich nur Kuchen." Er wiege mittlerweile 107 Kilogramm und habe sich daher selbst das Ziel gesetzt, ein wenig Gewicht zu verlieren. "Ich möchte aus dieser Situation in der besten Form herauskommen, die ich je hatte", erklärt er.

In seinem riesigen Anwesen dürfte er bestimmt noch etwas Platz für ein eigenes Fitnessstudio finden. Vor Kurzem gewährte der Sänger seinen Fans via Instagram einen kleinen Einblick in seine vier Wände: Der Star hat neben einem riesigen Wohnzimmer mit drei Sofas, drei Kaminen und fünf Fernsehern an den Wänden auch ein hauseigenes Schwimmbad – inklusive Whirlpool.

Anzeige

Getty Images James Arthur, Sänger

Anzeige

Getty Images Der Sänger James Arthur im Mai 2018

Anzeige

Getty Images James Arthur bei den MTV Video Music Awards 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de