Das ist eine teure Ansage von Kanye West (42)! Der Rapper hat sich mit seiner erfolgreichen Musik und Modemarke einen Namen gemacht – doch ist er auch für seine Marotten und exzentrischen Verhaltensweisen bekannt. Vor Kurzem erst beschwerte sich sein Ex-Bodyguard Steve Stanulis, der angeblich 2016 gefeuert worden war, über die ungewöhnliche Arbeitsatmosphäre im Hause des Milliardärs. Das wiederum scheint Kanye gar nicht zu schmecken: Denn jetzt droht er seinem ehemaligen Leibwächter mit einer saftigen Zehn-Millionen-Dollar-Klage.

Laut TMZ habe Steve eine Unterlassungserklärung von dem Musiker und seiner Frau Kim Kardashian (39) erhalten, mit der sichergestellt werden soll, dass er keine weiteren Details über den Rapper auspackt – sonst könne er mit einer immens hohen Geldstrafe rechnen. Der Grund für den enormen Umfang der Klage sei auch, dass die getroffenen Aussagen des Bodyguards nicht der Wahrheit entsprechen würden. Steve hingegen sei sich jedoch keiner Schuld bewusst, da er seiner Meinung nach keinen Fehler begonnen habe.

Welche Äußerung Kim und Kanye für falsch erklärten, ist bisher unbekannt. In dem Podcast Hollywood Raw hatte der Ex-Bodyguard gleich mehrere Aspekte angesprochen: Kanye sei einer der bedürftigsten und launischsten Arbeitgeber – dazu gehöre er nicht zu den großzügigen Trinkgeldgebern. Des Weiteren habe Steve sich an merkwürdige Regeln halten müssen, wie dass er in der Öffentlichkeit mindestens zehn Schritte hinter dem Rapper laufen musste. Zuletzt stellte er noch klar, dass man mit Kanye schlichtweg nicht reden könne.

