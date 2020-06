Erst vor wenigen Tagen erschien die fünfte und letzte Staffel von Fuller House auf Netflix. Bei den letzten Folgen des Remakes des 90er-Jahre-Hits Full House wird allerdings eine Person fehlen: Lori Loughlin (55) alias Tante Becky. Denn die Schauspielerin wurde aufgrund ihrer Uni-Schmiergeld-Affäre aus der Show gefeuert. Bisher war unklar, wie die Serie die Abwesenheit des Tanner-Clan-Mitglieds erklären wird. Nun aber wurde verraten, was mit Loris Charakter passiert.

+++Vorsicht, Spoiler!+++

Auch wenn Lori aka Tante Becky in der Neuauflage der Hit-Sitcom keine Hauptrolle mehr innehatte, so war sie doch immer bei wichtigen Events wie Weihnachten und Hochzeiten anwesend. Und in den finalen Folgen von "Fuller House" gibt es gleich drei Trauungen innerhalb der kultigen Großfamilie. Die Frau von Onkel Jessie kann an diesen aber nicht teilnehmen, weil sie sich gerade im US-Bundesstaat Nebraska aufhält. Diese Erklärung scheint sogar einigermaßen plausibel zu sein, da sie in der Originalserie oft von ihrem Heimatstaat gesprochen hat. Aus welchem Grund sie dort ist, wird allerdings nicht geklärt.

Auch ein anderes wichtiges Mitglied der Fuller-Tanner-Familie fehlt: Nesthäkchen Michelle, die von den Olsen-Twins verkörpert wurde. Allerdings ist ihr Nichterscheinen bei der Hochzeit ihrer beiden Schwestern keine Überraschung, da sie schon seit der ersten Staffel des Remakes abwesend ist.

Getty Images Lori Loughlin bei einem Event in Beverly Hills im März 2006

Getty Images Bob Saget, Lori Laughlin und John Stamos bei der "Jake in Progress"-Premiere in L.A. im Januar 2006

Getty Images Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen bei einer Autogrammstunde in NYC im Oktober 2008



