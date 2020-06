Verona Pooth (52) hat allen Grund zur Freude! Neben ihrem Job im Rampenlicht ist die TV-Bekanntheit auch stolze Mutter ihrer beiden Söhne San Diego (16) und Rocco Ernesto (9). Im Netz teilt die Ehefrau des Unternehmers Franjo Pooth (50) regelmäßig Aufnahmen aus dem Alltag mit ihren Liebsten. Am heutigen Donnerstag steht allerdings Nesthäkchen Rocco voll und ganz im Mittelpunkt: Das jüngste Mitglied der Pooth-Familie ist neun Jahre alt geworden!

Zur Feier des Tages fand auch Mama Verona ganz besondere Worte für ihren Sohnemann: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist mein Alles. Ich liebe dich so sehr", gratulierte die Beauty via Instagram. Der Schnappschuss zeigt das Geburtstagskind mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und einem XXL-Geschenk in der Hand. Neben zahlreichen bunten Luftballons wartete auch eine hellblaue Alpakatorte auf ihn.

"Ich kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht", verriet Verona. Bereits vor zwei Jahren veranstaltete die Society-Lady für ihren Knirps einen unvergesslichen Tag. Zu seinem damals siebten Geburtstag wurde das Schulkind von der Vollblutmama mit einer Micky-Maus-Torte überrascht.

Anzeige

Instagram / verona.pooth Rocco Pooth an seinem Geburtstag, Juni 2020

Anzeige

Instagram / verona.pooth Rocco Pooth an seinem Geburtstag, Juni 2020

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de