Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43) werden zu echten Rivalinnen! Kommenden Samstag werden sich die zwei Powerfrauen bei einer neuen Ausgabe von Schlag den Star beweisen müssen. Hier werden sie in verschiedenen Duellen gegeneinander antreten, bis zuletzt eine Siegerin gekürt wird. Doch privat sind Lilly und Sylvie eigentlich keine Konkurrentinnen – jetzt plauderten sie über ihre enge Freundschaft. Sind sie bei der Männerjagd hinter dem gleichen Typ her oder haben sie doch verschiedene Geschmäcker, was ihren Partner betrifft?

"Wir sprechen natürlich auch viel und sehr offen über Männer. Wir sind moderne Frauen und beide keine Kinder von Traurigkeit gewesen", offenbarte Sylvie im Interview mit Bunte. Vor allem nach Trennungen seien die zwei Freundinnen füreinander da gewesen und hätten sich gegenseitig getröstet. Lilly zeigte sich emotional und fand rührende Worte für ihr "Babe": "Du bist ein Geschenk! Für mich und für andere", schwärmte sie. Doch in Sachen Männer würden ihre Meinungen auseinandergehen, da sie unterschiedliche Präferenzen hätten: "Nein. Ich denke, da sollte es keine Probleme geben", verriet die einstige Das Supertalent-Moderatorin.

Während Sylvie sich momentan auf ihre bevorstehende Hochzeit mit Niclas Castello vorbereitet, geht Lilly derzeit anscheinend als Single durchs Leben – 2018 trennte sich die 43-Jährige von Boris Becker (52). Der blonde Tennisstar und Sylvies Verlobter, der eine dunkle Haarpracht hat, könnten rein äußerlich verschiedener nicht sein. Das bestätigt auch die zuvor getroffene Aussage, dass sie nicht auf den gleichen Typ Mann stehen.

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis

TheRealSPW / MEGA Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018



