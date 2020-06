Was für ein Anblick! Henning Merten legt sich beim Sport ordentlich ins Zeug. Der Freund von Denise Kappès (29) nutzt seine freie Zeit offenbar für Fitness und das macht ihm anscheinend richtig Spaß. Auch seine Follower kommen hierbei auf ihre Kosten. Schließlich gab der Ex von Anne Wünsche (28) jetzt nicht nur einen Einblick in sein Work-out, sondern präsentierte sich seinen Abonnenten auch oberkörperfrei.

In seiner Instagram-Story lud der Hottie nun einen Schnappschuss von sich aus dem vergangenen Jahr hoch, der ihn ohne Shirt und beim Training mit Gewichten zeigt. Seine trainierten Oberarme stechen einem sofort ins Auge, ebenso wie der konzentrierte Blick des Familienvaters. Dieses Jahr will Henning anscheinend noch einen Schritt weiter gehen und noch mehr Muskeln aufbauen. Das verriet zumindest der Kommentar auf dem Pic: "Dieses Jahr wird es noch kranker."

Zusätzlich zu seinem Foto postete Henning noch ein paar Clips von sich bei einer aktuellen Sporteinheit. Das Training fand mit Gewichten an der frischen Luft statt. Dem Gesicht nach zu urteilen, hatten es diese Fitnessübungen in sich.

Instagram / henning.merten Henning Merten im April 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Instagram / henning.merten Henning Merten im Juni 2020



