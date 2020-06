Gwyneth Paltrow (47) geht mit ihrem Wellness-Blog Goop jetzt auch unter die Sexratgeberinnen! Die Schauspielerin machte in den vergangenen Monaten schon Schlagzeilen mit verschiedenen Produkten, die das Liebesleben von Paaren anheizen sollen. So konnte man im Webshop der Blondine unter anderem eine Kerze erwerben, die nach ihrer Vagina duftet. Aber damit nicht genug – auch heiße Gespräche am Telefon sollen laut Gwyneth eine eingeschlafene Beziehung wieder aufpeppen. Mithilfe eines Experten veröffentlichte die zweifache Mutter jetzt einen Leitfaden zum Liebesspiel am Hörer!

Auf Goop findet sich ein Interview mit Stephen Snyder, seines Zeichens Sex- und Beziehungstherapeut. Der wichtigste Tipp sei seiner Meinung nach, dass Paare den Akt am Telefon nicht zerdenken sollen. "Die größte Hürde ist meistens, dass sich Partner einbilden, sie seien nicht gut. Dass sie nicht kreativ genug sind oder ihnen nicht genug sexy Sachen einfallen, die sie ins Telefon raunen können", fasste er im Interview mit Gwyneth zusammen. Dabei solle man einfach immer man selbst sein. "Der einzige Weg, um gut beim Telefonsex zu sein, ist, sich fallen zu lassen und vor allem auf sich zu achten", verriet Snyder.

In der Vergangenheit wurde die Hollywood-Schönheit schon für einige Tricks auf ihrer Website verspottet. Unter anderem fielen ein Dampfbad für Vaginas oder sogenannte "Liebeseier" bei den Usern größtenteils durch. Vielleicht holte sie sich auch deshalb dieses Mal den Experten dazu. Ihre Ergänzung zu den Tipps fürs gelungene Schäferstündchen am Telefon ist ein Rundum-sorglos-Paket im Wert von umgerechnet 155 Euro, bestehend aus Gleitgel, einnem Notizbuch für Sexerlebnisse und verschiedenen Vibratoren.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow im Januar 2020

