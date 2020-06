Huch, wo kommt denn diese Wölbung her? Jennifer Garner (48), der Hollywoodstar aus Filmen wie "Elektra" und "30 über Nacht", gab 2015 die Trennung von Oscargewinner Ben Affleck (47) bekannt. Seit gut einem Jahr ist die Schauspielerin aber wieder frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite: Unternehmer John Miller. Aktuelle Fotos zeigen die gebürtige Texanerin nun mit einem kleinen Bäuchlein. Könnte sie etwa schwanger sein?

Bei einem Spaziergang in L.A. wurde Jennifer von Paparazzi fotografiert. In einem komplett schwarzen Outfit, bestehend aus T-Shirt, Jogginghose, Sportschuhen und Sonnenbrille, zeichnet sich unter dem Oberteil der hübschen Brünetten eine Mini-Kugel ab. Allerdings ist ihre gerundete Körpermitte auf den Schnappschüssen nur bei genauem Hinsehen erkennbar. Ob die Dreifach-Mama nun wirklich ein weiteres Kind erwartet oder ob sie einfach nur gut gegessen hat, bleibt wohl abzuwarten.

Es scheint allerdings unwahrscheinlich zu sein, dass sie schwanger ist. Denn Jennifer hatte bereits 2019 in einem Interview in der The Ellen DeGeneres Show deutlich gemacht: "Nur, um es noch einmal klarzustellen: Ich bin 47. Wir haben das Thema abgehakt."

Getty Images Jennifer Garner auf einer Gala in NYC im November 2018

MEGA Jennifer Garner in L.A. im Juni 2020

Getty Images Jennifer Garner bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im März 2018



