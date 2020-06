Barbara Meier (33) weiß genau, was ihr in der Erziehung wichtig ist! Die Germany's next Topmodel-Siegerin der zweiten Staffel ist aktuell schwanger mit ihrem ersten Kind und hat gerade erst verraten, dass sie ein Mädchen erwartet. Wie viele werdende Mütter macht sich die Beauty eine Menge Gedanken darüber, mit welchen Werten und Normen ihr Spross aufwachsen soll. Und auf eines legt sie besonders Wert: Er soll bodenständig groß werden!

Die 33-Jährige erklärt jetzt in einem RTL-Interview, dass sie und ihr Mann Klemens Hallmann für ihren beruflichen Erfolg viel gearbeitet hätten. Ihr Nachwuchs solle lernen, dass man fürs Erreichen seiner Ziele etwas leisten muss. "Und deshalb werden wir auch versuchen unsere Kinder mit guten Werten zu versorgen, bodenständig soweit es geht", verrät sie. Ihr sei zwar klar, dass ihre Tochter privilegiert aufwachsen werde, sie wolle aber darauf achten, dass sie dennoch "nicht sofort alles bekommt".

Nichtsdestotrotz dürfte Barbaras Kind ohne große finanzielle Sorgen heranwachsen. Immerhin zählt sein Vater zu einem der reichsten Männern Österreichs: Das Vermögen des Immobilienunternehmers soll 1,06 Milliarden Euro betragen! Und auch Barbara dürfte als Model und erfolgreiche Influencerin ausgesorgt haben.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Model Barbara Meier im Februar 2019 in Rio de Janeiro

Anzeige

Getty Images Barbara Meier im Mai 2019 in Wien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de