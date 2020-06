Olly Murs (36) hat große Pläne! Erst seit Anfang des Jahres geht der Sänger ganz offiziell gemeinsam mit der Bodybuilderin Amelia Tank durchs Leben. Die hat offenbar einen ziemlich guten Einfluss und dem "Troublemaker"-Interpreten sogar zu einem Waschbrettbauch verholfen. Der Musiker ist so begeistert von seiner Freundin, dass er sie gar nicht mehr gehen lassen will – deswegen schmiedet er nun sogar schon Hochzeitspläne!

Olly wurde kürzlich per Videocall zu Harry's Home Fixtures zugeschaltet und erklärte auf Nachfrage in einem Gespräch mit dem Moderator Harry Redknapp (73), dessen Sohn Jamie und dem Komiker Tom Davis: "Hört zu, falls... Wenn! Ich bin mir sicher, dass ich Amelia heiraten werde. Wenn ich heirate, seid ihr alle eingeladen. Hundertprozentig!" Wann die Hochzeitsglocken für ihn und Amelia läuten sollen, verriet der Musiker allerdings nicht.

Doch nicht nur in diesem, auch in anderen Interviews hatte Olly bewiesen, wie vernarrt er in seine Partnerin ist: "Sie ist einfach eine tolle Person. Sie ist liebevoll, fürsorglich, sensibel, erstickt mich nicht, lässt mich ich selbst sein, liebt es, dass ich frech bin und gerne flirte, und versucht nicht, das zu ändern", hatte der 36-Jährige in einem Gespräch mit The Sun geschwärmt.

Getty Images "Troblemaker"-Interpret Olly Murs im November 2018 in London

Getty Images Olly Murs im Januar 2019 in London

Getty Images Sänger Olly Murs bei der "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"-Premiere in London im Dezember 2019



