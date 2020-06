Na, so startet man doch gerne in den Geburtstag! Influencerin Sarah Harrison (29) hat am Samstag allen Grund zum Jubeln, denn die Blondine darf heute 29 Kerzen ausblasen. Ihren Geburtstag feiert die YouTuberin natürlich mit ihrem Mann Dominic (28) und ihrer Tochter Mia Rose (2). Und Sarah wurde direkt nach ihrem Aufstehen von ihren Liebsten gefeiert: Domi und Mia sangen dem Geburtstagskind nämlich ein Ständchen!

"Happy birthday to you, happy birthday to you", mit dem traditionellen Geburtstagslied weckten Dominic und seine Tochter Mia Sarah auf, die während des Gesangs noch etwas verschlafen, aber gerührt in die Kamera blickte. Den süßen Moment hielt der 28-Jährige mit der Kamera fest und präsentierte den Clip seinen Fans in seiner Instagram-Story. Zusätzlich gratulierte der Webvideoproduzent seiner Frau noch mit einem Extra-Posting auf der Foto- und Videoplattform: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Königin und mein bester Freund", schrieb er zu einem Bild von Sarah von einem Babybauch-Shooting.

Sarah ist nämlich aktuell schwanger und erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Mann. Die Geburt ihrer Tochter kann die Blondine kaum noch erwarten: "Schon bald darf ich meine beiden Prinzessinnen im Arm halten und werde wahrscheinlich vor Stolz platzen", ließ sie ihre Follower vor Kurzem auf Insta wissen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Sarah Harrison mit Mann Dominic und Töchterchen Mia, April 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 30. Schwangerschaftswoche



