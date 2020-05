Sie wollte einen Babybauch, sie bekommt einen Babybauch! Kurz nachdem Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ihren Fans im Februar verraten hatten, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden, machte die YouTuberin klar: Sie freut sich schon riesig auf ihre wachsende Babykugel. Während kurz nach der Schwangerschaftsverkündigung noch nichts zu sehen war, hat sich das – ganz zur Freude von Sarah – mittlerweile definitiv geändert!

Für ihre Community hält die werdende Mama ihre Schwangerschaftsfortschritte in regelmäßigen Babybauch-Updates fest. Zu einem brandneuen Schnappschuss, der jetzt in der 30. Woche entstanden ist, hält sie fest: "Als ich das Bild gerade geschossen habe, ist mir aufgefallen, wie groß mein Bauch einfach schon geworden ist." Auch die Follower sind verblüfft, was für einen Schub die Kugel in den vergangenen Wochen gemacht hat – nur Sarah selbst kann es manchmal gar nicht fassen. "Kommt mir oft gar nicht so mächtig vor – wo soll das noch hinführen?", fragt sie sich abschließend.

Während das Baby wächst und wächst, hat sich auf Sarahs Waage hingegen noch nicht so viel getan. Anfang Mai verriet der Netz-Star, erst sieben Kilo zugenommen zu haben. "Ich denke, ich lande bis zum Ende bei circa 14 bis 15 Kilogramm", erklärte die baldige Zweifach-Mama.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Webstar

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Netz-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de