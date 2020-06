Sebastian Pannek (33) steht zu seinen Gefühlen! Bei dem einstigen Rosenkavalier und Angelina Pannek (28) ging alles Schlag auf Schlag: Nur ein Jahr nachdem die beiden die ganz große Liebe ineinander gefunden haben, fiel Basti im März vor der einstigen Bachelor-Kandidatin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Der romantische Antrag erfolgte während eines Liebesurlaubs auf Lanzarote. Nun, rund drei Monate später und nach der Hochzeit, plauderte Basti aus, wie emotional dieser Moment für ihn war!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 33-Jährige den neugierigen Fragen seiner Community. Und die wollte selbstverständlich alles über seine Beziehung mit Angelina wissen. So hakte ein User ganz direkt nach: "Hast du damals bei deinem Antrag an Angelina geweint? Oder sie?" Ein Problem damit, ehrlich auf diese intime Frage zu antworten, hatte das Model offenbar nicht: "Das war natürlich ein ganz, ganz emotionaler Moment für uns beide. Und da sind natürlich ordentlich die Freudentränen geflossen. Das kann ich euch sagen. Beidseitig", offenbarte er.

Bereits im April erfolgte dann die standesamtliche Trauung. Diese habe in einem Schloss mit einem Garten und einer großen Allee stattgefunden, berichtete das Paar kurz nach der Eheschließung. "Es war magisch und obwohl es nur im Standesamt war mit wenigen Leuten, hat es sich angefühlt wie eine Traumhochzeit", schwärmte die 28-Jährige damals in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Sebastian und Angelina Pannek 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek 2018 in Dortmund



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de