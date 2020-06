Kann sich Fata Hasanović (25) vorstellen, mit ihrem Freund Izet Kinder zu bekommen? Seit etwa zwei Jahren ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder mit ihrer Jugendliebe zusammen. Vor wenigen Monaten wagten die beiden einen großen Schritt in ihrer Beziehung und wanderten gemeinsam nach Dubai aus. Dort wollen sie erst einmal bleiben, um sich ein neues Leben aufzubauen. Gegenüber Promiflash verriet Fata nun, ob dazu in Zukunft auch Kinder gehören werden.

"Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit Izet Kinder zu kriegen, ganz sicher", offenbarte die 25-Jährige im Promiflash-Interview auf der Bunte New Faces Night in Berlin. Das sei einfach ein Gefühl, das sie habe. Dies führte die Laufsteg-Beauty noch weiter aus: "Wenn ich ihn auch sehe, wie er mit seinen Nichten und seinen Cousinen umgeht und den ganz kleinen Kindern, die wir in der Familie haben, denke ich mir immer: 'Oh, krass, so liebevoll.'"

Neben gemeinsamem Nachwuchs schließt Fata auch eine Hochzeit mit ihrem Liebsten in Zukunft nicht aus: "Natürlich können wir uns vorstellen, einmal zu heiraten, aber das ist momentan noch nicht Thema." Wenn es soweit sei, würde ihre große Community auf jeden Fall davon erfahren, versicherte die gebürtige Berlinerin.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2020

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Freund Izet im Februar 2020 in Dubai

Anzeige

Getty Images Fata Hasanović im September 2019 in Bonn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de