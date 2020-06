Ein solcher Schnappschuss ist selten! Yvonne Catterfeld (40) begeistert seit Jahren mit ihrer Engelsstimme und ihren romantisch-schönen Songs ihre Anhängerschaft. Mit 15 Jahren begann die Sängerin damit, Klavier und Gitarre zu lernen sowie ihren Gesang zu perfektionieren. Dabei dürften ihre Eltern wohl ihre ersten großen Fans gewesen sein. Private Einblicke mit den beiden gewährt die Schauspielerin jedoch nicht oft. Jetzt zeigte sich Yvonne mit Papa Jürgen bei einem Bootsausflug!

"Ein kleiner Gruß vom Boot, auf dem wir gestern den 67. Geburtstag meines superlieben, lustigen und unfassbar sportlichen Papas gefeiert haben", schwärmte die 40-Jährige unter einem Instagram-Foto von ihrem Vater. Dabei trug dieser auf dem Bild – ganz im Zeichen des maritimen Ausfluges – ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, während die Wellen im Hintergrund plätscherten. Die ehemalige "Julia Blum"-Darstellerin setzte währenddessen ein breites Grinsen auf und freute sich offenbar, dass das Vater-Tochter-Gespann wieder Zeit miteinander verbringen konnte.

Auch am Vatertag kam die Ex-The Voice of Germany-Jurorin bezüglich ihres Papas nicht aus dem Schwärmen heraus. "Du der beste, coolste, kreativste, lustigste, fitteste und stärkste Opa, den man sich nur vorstellen kann", huldigte die Musikerin ihrem Dad auf Instagram. 2014 wurde er Großvater von Charlie – das erste Kind der "Für Dich"-Interpretin und ihres Partners Oliver Wnuk (44). Das Paar ist seit über zwölf Jahren glücklich miteinander.

