Große Trauer bei Hollywoodstar Liam Neeson (68)! Der Schauspieler, der sich vor allem einen Namen durch zahlreiche Actionfilme wie "Taken" und "Men in Black" gemacht hat, muss nun einen schweren Verlust in der Familie verkraften: Am 6. Juni ist seine Mutter Katherine "Kitty" Neeson in ihrer Heimatstadt in Nordirland verstorben. Katherine wurde 94 Jahre alt. Sie starb nur einen Tag vor seinem Geburtstag.

Wie People berichtet, wurde der Tod der Irin während einer Messe in der All Saints Kirche in Ballymena erwähnt. In dem Gottesdienst, der aufgrund der aktuellen Lage über Facebook gestreamt wurde, heißt es: "Wir beten für die kürzlich Verstorbenen... und Kitty Neeson." Der Pfarrer Monsignore Paddy Delargy fährt damit fort, dass die Beerdigung der vierfachen Mutter zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden werde.

Der Verlust seiner Mutter trifft den Schauspieler elf Jahre nach dem tragischen Unfall von seiner Frau Natasha Richardson (✝45): Sie starb im März 2009 an den Folgen eines stumpfen Traumas, das sie sich durch einen Sturz beim Skifahren zugezogen hatte.

Getty Images Liam Neesons Mutter Kitty Neeson und Nichte Kathy Nolan bei der "Breakfast on Pluto"-Premiere 2006

Getty Images Liam Neeson bei einem Event in Madrid im Juli 2019

Getty Images Natasha Richardson und Liam Neeson bei der "The Other Man"-Premiere in London im Oktober 2008



