Sie sind mittlerweile schon so groß geworden! Die Mutter von Sarah Connor (39), Soraya Lewe-Tacke, war im Alter von 50 Jahren noch einmal schwanger geworden und brachte im Jahr 2008 ihre beiden Söhne Lex und Mick zur Welt. Eigentlich zieht sie es vor, ihre Kinder aus dem Medienrummel rauszuhalten. Nun machte Soraya jedoch eine Ausnahme und postete ein seltenes Familienfoto mit ihren Zwillingen.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie jetzt ein Bild von Lex und Mick, auf dem die zwei an einem gedeckten Tisch im Garten sitzen und freundlich in die Kamera lächeln. Ihren Schnappschuss kommentierte Soraya mit den Worten: "Happy Birthday meine großen Jungs." Bei den Followern kommt das Foto mehr als gut an – sie gratulieren den beiden zum Geburtstag. Einige User können aber scheinbar gar nicht glauben, wie groß Lex und Mick heute sind: "Die Zeit rennt so schnell", lautet nur eine Antwort auf den Beitrag.

Vor zwölf Jahren sorgte Soraya mit ihrer späten Schwangerschaft für ordentlich Wirbel. Mittlerweile ist das Thema jedoch lange nicht mehr so brisant wie damals und viele Promi-Ladys sind ihrem Beispiel inzwischen gefolgt.

Getty Images Soraya Lewe-Tacke im Juli 2006

Getty Images Soraya Lewe-Tacke und ihre Tochter Sarah Connor

Getty Images Sarah Connor (r.) und ihre Mutter Soraya Lewe-Tacke in Berlin 2008

