Na, erkannt? Ein paar kleine Tipps: Sie ist gebürtige Sauerländerin und hat von 1994 bis 2019 das RTL-Magazin "Extra" moderiert. Die deutsche TV-Bekanntheit hat aber auch schon zwei Bücher veröffentlicht. Außerdem war sie acht Jahre lang mit dem Moderator Markus Lanz (51) liiert. Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn namens Laurin, der inzwischen 19 Jahre alt ist. Welche Promi-Dame verbirgt sich nun hinter diesem Throwback-Pic?

Es handelt sich natürlich um keine andere als Birgit Schrowange (62)! Auf Instagram schockte sie ihre Follower vor Kurzem mit einem alten Schnappschuss von sich – denn so hatten sie den TV-Star noch nie gesehen! Auf dem Foto sitzt die heute 62-Jährige lässig auf einer Bank im Grünen und raucht eine Zigarette. Am auffälligsten ist jedoch der übergroße Sonnenhut, den sie mit einer stylishen Hippie-Sonnenbrille kombiniert hat. Das Bild kommentierte sie lediglich mit den Worten: "Habt ihr auch so einen coolen Sommerhut? Das Wetter ist ja gerade nicht so toll, aber bald können wir solche Hüte bestimmt wieder brauchen."

Ihre Fans zu überraschen, scheint Birgit offenbar sehr zu gefallen. Schon im September 2017 schockte sie die "Extra"-Zuschauer mit einer neuen Frisur: Damals stand sie plötzlich mit grauen Haaren vor der Kamera, anstatt mit ihrer üblichen braunen Lockenpracht.

Getty Images Birgit Schrowange beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf im Februar 2017

Getty Images Birgit Schrowange bei einem Event in Köln im April 2015

Getty Images Birgit Schrowange beim Deutschen Komikerpreis in Düsseldorf im März 2019

