Pietro Lombardi (27) kann sich über Unterstützung freuen! In diesem Jahr muss der DSDS-Gewinner von 2011 wegen der aktuellen Gesundheitslage auf viele Auftritte in großen Hallen verzichten. Stattdessen wird der Sänger seine Hits wie "Kämpferherz", "Señorita" oder "Phänomenal" demnächst bei einem Autokino-Konzert performen. Im kommenden Jahr möchte Pietro jedoch wie gewohnt wieder auf Tour gehen. Jetzt steht fest, wer ihn dabei als Support-Act begleiten soll.

Wie Warner Music mitteilt, wird der Sänger Orry Jackson den 27-Jährigen auf seiner kompletten Konzertreise musikalisch unterstützen. Er veröffentlichte zu Beginn des Monats das Cover des Songs "Mein Stern" von Ayman und feierte damit bereits erste Erfolge. Der Newcomer orientiert sich bei seinen Liedern an den Genres Dance/Electronic und Pop. Pietro scheint von dem Künstler mehr als begeistert zu sein und schrieb in seiner Instagram-Story: "Ich glaube, stimmlich gibt es keinen besseren Vor-Act in Deutschland."

Für seine eigentlich im Frühjahr 2020 geplante Tour sollte zunächst der Ex-Popstars-Gewinner Cristobal Gálvez das Publikum vor Pietros Show einheizen. "Wie ihr wisst, spielt Cristobal meine ganzen Piano-Versionen und ist nicht nur ein mega Sänger, sondern ein Allrounder als Pianist und Backgroundsänger", schwärmte der gebürtige Karlsruher damals. Ob das ehemalige "Room"-Mitglied trotz des diesjährigen Tour-Ausfalls Pietro nochmals unterstützen wird, ist nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / orryjackson Orry Jackson im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Instagram / _cristobalmusic_ Cristobal Gálvez im Juni 2018 in Portugal



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de