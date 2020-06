Das steckt hinter dem Namen vom Götze-Sprössling! Ann-Kathrin (30) und Mario Götze (28) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Das Model und der Fußballer sind endlich Eltern geworden! Die beiden teilten die frohe Botschaft über die Geburt auf Social Media mit und verrieten auch schon die ersten Details: Ihr kleiner Sohn hat am 5. Juni das Licht der Welt erblickt – und heißt Rome. Doch was hat dieser besondere Name eigentlich für eine Bedeutung?

Der Vorname stammt aus dem Italienischen und bedeutet übersetzt so viel wie "aus Rom stammend". Zudem werden Rome auch noch die Eigenschaften von Stärke und Kraft zugeschrieben. Meistens werden Jungs so getauft – allerdings nennen auch Eltern ihre Kinder Rome, die ihrem Baby einen genderneutralen Namen geben wollen. Seit den 1980er-Jahren hat der Titel wieder stark an Beliebtheit gewonnen.

Bis auf den Vornamen und einem Foto mit dem kleinen Händchen ihres Knirpses haben die frischgebackenen Eltern noch nicht viel über Rome mitgeteilt. Doch unter dem Verkündungs-Post von Mario gibt Ann-Kathrin in den Kommentaren zumindest einen Hinweis dazu, wem der Sprössling ähnlich sieht: "Dein Zwilling", schrieb sie.

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze verkünden Geburt ihres Babys

Instagram / mariogotze Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im März 2019

Instagram / mariogotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Juni 2020

