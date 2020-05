Sie sind immer noch schwer verliebt! Nach der geplatzten Verlobung und der Trennung von Chris Zylka (34) im Jahr 2018 fand Paris Hilton (39) in Carter Reum einen neuen Mann an ihrer Seite. Bei den Golden Globes im Januar zeigte sich das Paar zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit – doch die beiden scheinen schon etwas länger zusammen zu sein: Zum Beziehungsjubiläum widmete Paris ihrem Freund jetzt süße Zeilen im Netz!

Via Instagram teilt die Hotel-Erbin ein Bild von sich und ihrem Carter. Darauf küsst sich das Paar total innig und scheint einfach nur den Moment zu genießen. "Alles Liebe zum Jahrestag, mein Liebster. Am liebsten mache ich Erinnerungen mit dir. Deine Küsse sind einfach magisch. Ich liebe es, Dein zu sein und weiß, dass du Mein bist", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Erst Mitte Februar bekannte sich die 39-Jährige offiziell zu ihrer neuen Liebe. Damals teilte sie im Netz ein verturteltes Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem Freund und kommentierte dies mit: "Meine Liebe!" Wusstet ihr, dass Paris wieder in festen Händen ist? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

Instagram / https://www.instagram.com/parishilton/?hl=en Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

Jerod Harris/Getty Images for Environmental Media Association Carter Reum, Autor



