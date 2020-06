Die aktuelle Lage fordert besonders viel Kreativität! Aufgrund der Beschränkungen müssen viele TV-Shows ohne Publikum auskommen, viele andere Veranstaltungen können dagegen gerade gar nicht stattfinden. Vor einigen Wochen schmiedeten dann bereits viele Musiker andere Pläne und starteten virtuelle Konzerte. Da aber auch die Abschlussfeiern der Schulabgänger ausfallen, wurde jetzt eine riesengroße Party im Netz veranstaltet: Zahlreiche Bekanntheiten meldeten sich im Internet und gratulierten den Highschool-Absolventen!

Im Rahmen des Youtube-Formats "Dear Class of 2020" nahmen sich vor Kurzem viele hochkarätige Stars, wie beispielsweise Beyoncé (38), Katy Perry (35), oder auch Barack Obama (58), die Zeit, den Schulabschluss vieler junger Menschen zu ehren. Dabei performte Katy ihren kraftvollen Song "Daisies" und den Hit "Firework" – während sie ihren Babybauch in einem engen Kleid in Szene setzte. "Genau wie euer Leben hat diese Nacht erst begonnen. Eine weltweite Abschlussfeier verdient eine riesengroße Party", animierte die Sängerin die Zuschauer. Außerdem richtete auch der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, einige Worte an die Absolventen: "Ihr solltet alle sehr stolz auf euch sein. Der Abschluss ist unter allen Umständen eine große Leistung."

"Ich bete, dass ihr in euch selbst investiert", wandte sich auch die Chartstürmerin Beyoncé an die ehemaligen Schüler. Sie sei sich jedoch sicher, dass die junge Generation bereit ist, in die wichtigste Reise ihres Lebens zu starten. Auch die "Crazy In Love"-Interpretin beendete ihre Ansprache mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch!"

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Getty Images Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA

Anzeige

Getty Images Beyoncé auf der Premiere von "Der König der Löwen", 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de