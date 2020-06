Bleibt der Name von Baby Pannek etwa geheim? Schon seit Monaten versorgen Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) ihre Fans mit süßen Babyupdates. Die schwangere, ehemalige Bachelor-Teilnehmerin präsentiert immer wieder ihren runden Bauch und zeigt, wie sehr sie sich auf die Geburt ihres Sohnes freut. Jetzt haben Angelina und ihr Liebster ausgeplaudert, dass sie schon einen Namen für den Kleinen ausgesucht haben – doch verraten wollen sie diesen nicht...

"Da müssen wir sagen, da haben wir echt einen superschönen Namen gefunden, aber versteht uns da auch bitte, dass wir diesen nicht preisgeben werden", erklärt der 33-Jährige im Rahmen einer Q&A-Runde in seiner Instagram-Story. Das habe den einfachen Grund, dass die beiden nicht wollen, dass der Name ihres Nachwuchses in Artikeln über seine bekannten Eltern auftauche. "Es gibt so viele Artikel von uns, die im Internet rumschwirren, das Internet vergisst nie, und das möchten wir ihm ersparen, dass da irgendwelche Artikel über ihn stattfinden oder sein Name in den Artikeln mit uns genannt wird", erläutert er die Beweggründe für die Geheimniskrämerei.

Und nicht nur der Name des Kindes soll künftig nicht öffentlich gemacht werden – auch sein Gesicht werden die Fans nicht auf Social Media zu sehen bekommen. "Der wird bei Instagram keine Rolle spielen, der wird im TV keine Rolle spielen und auch in sonstigen Medien. Da wird er komplett rausgehalten", stellt der Ex-Rosenverteiler ebenfalls klar.

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Getty Images Sebastian Pannek, Juli 2018



