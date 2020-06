"Bella Italia" heißt es gerade für die Geissens! Die populäre Familie um Kultunternehmer Robert Geiss (56) bescherte Fernseh-Deutschland mit der Sendung Die Geissens besonders ulkige TV-Momente. Dabei ist Geldnot für die luxusverwöhnte Bande offenbar ein Fremdwort. Jetzt wurden Robert, Carmen (55), Davina (17) und Shania (15) auf einem Spaziergang durch Venedig gesichtet – und dahin gelangten sie ganz exklusiv auf einer Jacht!

In lässig-stylishen Outfits, die farblich sogar mit den Mundschutzmasken harmonierten, schlenderten die Promi-Eltern mit ihren beiden Mädels durch die historische Stadt. Kürzlich hatte Italien seine Landesgrenzen für Urlauber unter Auflagen wieder geöffnet – diese Chance ließen sich die TV-Bekanntheiten nicht entgehen und brachen spontan zu einem Kurztrip auf. Dabei musste sich vor allem Robert erst an das neue Stadtbild gewöhnen, in das die Touristen nur zögerlich zurückkehren. "Sonntagabend und ich habe den Markusplatz fast für mich alleine. Normalerweise sind hier Millionen von Touristen, jetzt gähnende Leere", erzählte der 56-Jährige auf Instagram.

Zur Lagunenstadt kam die glamouröse Truppe auf einer Jacht und wurde dann mit einem Boot aufs Land geholt. Hier sprach Carmen dann in eine Kamera. Dürfen sich die Fans wohl auf neue Folgen der TV-Sendung rund um das verrückte Jetset-Leben der gebürtigen Kölner freuen? Es sieht ganz danach aus! "War das Fernsehteam auch da?", fragte ein User auf Instagram. "Ja, wir drehen wieder!", bestätigte die 55-Jährige.

MEGA Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Shania und Davina in Venedig im Jahr 2020

MEGA Robert und Carmen Geiss mit ihrer Tochter Davina Shakira auf einem Boot im Jahr 2020

MEGA Carmen Geiss mit Robert und Tochter Davina Shakira in Venedig auf einem Boot im Jahr 2020



