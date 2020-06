Ihr Liebesleben gleicht einer Achterbahnfahrt! Nachdem sich Kylie Jenner (22) und Travis Scott (29) im vergangenen Jahr getrennt haben, sind sie immer noch ziemlich gut miteinander befreundet. Genau aus diesem Grund halten sich Gerüchte über ein Liebes-Comeback in den Medien hartnäckig – doch nun könnten auch die letzten Spekulationen aus dem Weg geräumt werden: Kylie wurde jetzt mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite gesichtet!

Paparazzi erwischten die 22-Jährige am Montagabend mit einem mysteriösen jungen Mann in West Hollywood. Die Unternehmerin wirkt auf den Fotos ziemlich entspannt und sehr vertraut mit dem dunkelhaarigen Schönling. Immer wieder sucht die Mutter der kleinen Stormi (2) die Nähe zu dem Unbekannten und hakt sich entspannt bei ihm ein. Gemeinsam haben die beiden offenbar einen Abend in der Bootsy Bellows Lounge verbracht. Ganz so unbekannt dürfte der Hottie einigen Fans aber nicht sein, denn es handelt sich dabei um Fai Khadra. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden zusammen für ein Foto posiert.

Ist dies das endgültige Aus zwischen Kylie und Travis? Erst kürzlich plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus, dass der Rapper noch auf einen weiteren Neuanfang hoffe. "Sie sind nicht wieder zusammen, aber er ist immer noch voller Hoffnung, dass es eine Chance für einen zweiten Anlauf gibt. Sie halten Kontakt und verbringen auch Zeit miteinander", so die Quelle.

Image Press Agency / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner

MEGA Kylie Jenner mit Fai Khadra im Juni 2020

MEGA Kylie Jenner in Beverly Hills



