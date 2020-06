Was für ein unglaublicher Erfolg! In der Show "Schlagerlovestory: Das große Wiedersehen" waren unter anderem Jana Ina Zarrella (43) und ihr Mann Giovanni (42) anwesend. In der Sendung wurde der Sänger mit einer ganz besonderen Nachricht überrascht: Sein Album "La vita è bella" hat den Platinstatus in Deutschland und den Goldstatus in Österreich erreicht. In einem rührenden Post teilt seine Göttergattin nun mit, wie unfassbar stolz sie auf ihn ist.

Mit einem Schnappschuss von sich und Giovanni, wie sie die eingerahmten Schallplatten präsentieren, gratuliert Jana Ina dem 42-Jährigen auf Instagram. "Stolz war ich schon immer auf ihn. Aber heute ist es anders. Heute bin ich mega, ultra, wahnsinnig stolz", schwärmt die TV-Moderatorin in ihrem Post. Der Weg bis dahin sei allerdings lang und teilweise sehr hart gewesen, gesteht sie. Sie erinnere sich noch an die vielen Absagen, die Giovanni bekommen hatte. "Aber er hat nie aufgegeben. Er hat nie aufgehört zu glauben. 'Nein' war einfach keine Option", erklärt die gebürtige Brasilianerin gerührt.

Deshalb sei Jana Ina so beeindruckt von dem "Senza te"-Interpreten. Denn er sei allein durch seinen Fleiß, seine Disziplin, Bodenständigkeit und Dankbarkeit heute da, wo er ist. "Wir stehen immer hinter dir und sind deine größten Fans", verspricht die 43-Jährige ihrem "Schatz" am Ende des Beitrags.

