In der aktuellen Staffel der beliebten TV-Show Sing meinen Song zeigen Max Giesinger (31), Michael Patrick Kelly (42), MoTrip, Lea (27), Nico Santos (27), Ilse DeLange (43) und Jan Plewka (49) ihr ganzes musikalisches Talent. Dabei interpretieren sie Woche für Woche die Lieder von einem ihrer Kollegen. Aber wie verbringen die Stars eigentlich ihre Freizeit während der Dreharbeiten? Jetzt gab Lea im Promiflash-Interview einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen!

"Wir haben immer alle zusammen gefrühstückt, das war immer ein schöner Start in den Tag", erinnerte sich Lea gegenüber Promiflash an die gemeinsame Arbeit am Set zurück. Aber auch in den freien Minuten gingen die Stars ihrer großen Leidenschaft nach: "Dann waren wir in unserer Villa und haben ganz viel Musik gemacht, auch privat neben den ganzen Abenden." Die "Leiser"-Interpretin zog ein Fazit: "Das hat richtig viel Spaß gemacht." Die Teilnehmer haben die Zeit in Südafrika aber auch für etwas Entspannung genutzt, so hätten sie zum Beispiel oft am Pool gelegen.

Trotzdem müssen die Künstler auch viel Zeit in die Vorbereitungen des jeweiligen Abends investieren. "Es ist schon eine dollere Drucksituation, als wenn wir unsere eigenen Lieder singen", gestand Lea bereits über die Auftritte in der TV-Sendung.

