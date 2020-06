Zerschlägt Kris Jenner (64) hiermit die Trennungsgerüchte? Eine Tochter der "Momagerin", Kim Kardashian (39), macht gerade mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen: Angeblich soll die Ehe zwischen ihr und dem Vater ihrer vier Kinder, Kanye West (43), vor dem Ende stehen. Besonders durch die aktuelle Gesundheitslage seien sie daheim immer intensiver aneinandergeraten – Kim soll aktuell sogar räumlich getrennt von ihm leben. Die beiden haben sich öffentlich bisher nicht zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Nun meldet sich allerdings Kims Mama anlässlich Kanyes Geburtstags im Netz – und ihre Worte hören sich nicht nach bösem Blut innerhalb der Familie an!

Am 8. Juni feierte der Rapper seinen 43. Geburtstag. Auch wenn er aktuell auf öffentliche Social-Media-Glückwünsche von seiner Frau verzichten muss – seine Schwiegermama stärkt ihm weiterhin den Rücken und widmet ihm rührende Worte. Zu einer Bilderreihe mit Schnappschüssen von ausschließlich Kris und Kanye, aber auch Pics mit dessen Kids und Kim, schreibt die 64-Jährige: "Alles Liebe zum Geburtstag, Kanye! Du bist so ein wunderbarer Sohn, Vater, Ehemann, Onkel, Bruder und Freund. Ich danke dir, dass du so ein besonderer und wichtiger Teil unserer Familie bist. Ich hab dich sehr lieb."

Ob diese liebevollen Zeilen von Kris bedeuten, dass Kim und Kanyes Ehe noch eine Chance hat? Ein Bekannter des Paares scheint das zumindest auch so zu sehen. Der Insider berichtete vor Kurzem The Sun: "Die Dinge stehen zwar gerade nicht zum Besten zwischen Kim und Kanye, weil sie niemals zuvor so viel Zeit miteinander verbringen mussten, aber sie will sicher keine Scheidung."

Instagram / krisjenner Kanye West und Kris Jenner

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West



