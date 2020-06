Wird es in Hollywood eine weitere Scheidung geben? Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) sind bereits seit sechs Jahren verheiratet und ihre vier Kinder North (6), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) machen ihr Familienglück perfekt. Aufgrund der aktuellen Lage verbringt das Paar jedoch mehr Zeit zusammen als sonst – und versuchen deshalb angeblich, sich aus dem Weg zu gehen. Die Spekulationen über eine bevorstehende Trennung nehmen daher kein Ende.

"Ich denke, dass sie ihre Zeit getrennt in verschiedenen Häusern verbringen werden, aber eine Scheidung wird es nicht geben", vermutete ein Insider gegenüber The Sun. Kim sehe ihre Ehe und Familie als großen Erfolg, da sei eine Trennung das Letzte, was die Unternehmerin wolle. "Sie befinden sich jeweils am anderen Ende des Hauses, um die Dinge friedlich anzugehen", behauptete die Quelle weiterhin. Sie würden sich in ihrem Haus in Los Angeles aufhalten – wenn einer eine Auszeit brauche, würde er die Villa verlassen, um auf Kanyes Ranch in Wyoming zu entspannen.

Der Grund für die gewünschte Auszeit sei, dass die 39-Jährige sich nicht auf den Rapper verlassen könne. "Kim hat das Gefühl, dass sie aktuell etwas Abstand von Kanye braucht. [...] Kanye geht Kim richtig auf die Nerven", offenbarte ein anderer Informant gegenüber Us Weekly. Neben ihren Kindern müsse sie sich noch auf ihr Jurastudium konzentrieren und da fehle ihr die Unterstützung ihres Mannes.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, 2012

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Familie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de