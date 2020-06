Kim Kardashian (39) wehrt sich gegen die fiesen Gerüchte! Schon seit einigen Wochen halten sich die Schlagzeilen, in der Ehe der Unternehmerin mit Ehemann Kanye West (43) gebe es Probleme. Wegen der Beziehungskrise soll die Reality-TV-Darstellerin sogar schon überlegt haben, in ein eigenes Haus zu ziehen. Doch diesen Spekulationen scheint die vierfache Mama nun ein Ende setzen zu wollen: Mit liebevollen Worten gratuliert Kim ihrem Schatz ganz öffentlich zum Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte die 39-Jährige am Montag gleich mehrere gemeinsame Bilder mit ihrem Ehemann. Die Schnappschüsse scheinen das Paar im gemeinsamen Urlaub zu zeigen – beide blicken glückselig in die Kamera oder schauen einander verliebt an. Zu den Aufnahmen schrieb Kim liebevoll: "Alles Gute zum Geburtstag, mein König!" In ihrer Story holte die Designerin dann noch weiter aus: "Danke, dass du immer du bist und dich von niemandem auf der Welt verändern lässt. Das Leben wäre ohne dich nicht dasselbe!"

Besonders während der Ausgangssperre in den USA soll es zwischen den Eheleuten gekriselt haben. Deswegen soll vor allem Kim auf Abstand von ihrem Gatten gegangen sein: "Kanye geht Kim richtig auf die Nerven!", erklärte ein Insider.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de