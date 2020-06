Kriselt es etwa zwischen Kanye West (42) und Kim Kardashian (39)? Inzwischen sind die beiden US-Stars seit sechs Jahren verheiratet und vierfache Eltern. Wegen der aktuellen Situation verbringt das Paar nun die meiste Zeit zusammen zu Hause. Seit einigen Wochen tauchten allerdings immer wieder Gerüchte auf, dass dies sich nicht besonders gut auf die Ehe der beiden auswirke. Nun verriet ein Insider, dass Kim derzeit versuche, die Beziehung zu kitten.

"Zwischen Kim und Kanye gibt es gerade Schwierigkeiten, weil sie normalerweise nie so viel Zeit miteinander verbringen, aber Kim will sich nicht scheiden lassen", offenbarte ein Insider nun gegenüber The Sun. Für Kim sei die Ehe mit Kanye und ihre Familie ein großer Segen. "Das Letzte, was sie will, ist eine Trennung - vor allem, weil schon die öffentlichen Reaktionen auf ihre zweite Scheidung unerträglich waren", betonte die Quelle. Als Konsequenz werde die Reality-TV-Queen zwar vorerst in ein anderes Haus ziehen, aber ein Paar würden die zwei trotzdem bleiben.

Dabei hatte bis vor Kurzem zwischen den beiden alles noch ganz rosig ausgesehen: Anlässlich ihres sechsten Hochzeitstages postete die Unternehmerin auf ihrem Instagram-Account zwei Bilder, die sie beim Kuscheln mit Kanye zeigen. "Sechs Jahre geschafft! Auf die Ewigkeit!", kommentierte die Influencerin den Beitrag. Was denkt ihr über die Ehe der beiden? Werden sie sich doch noch scheiden lassen? Stimmt unten ab!

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2016

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, 2012



