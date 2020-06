Eigentlich haben Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) gerade allen Grund zur Freude. Denn: Lang kann es nicht mehr dauern, bis die werdenden Eltern ihren Sohnemann in die Arme schließen dürfen. Die Vorfreude wurde jetzt allerdings etwas getrübt. Dem Hund des Influencer-Paares, Louis, ging es plötzlich ziemlich schlecht – die französische Bulldogge musste sogar notoperiert werden, wie Sebastian nun im Netz erklärt.

"Ja, gestern kam nicht viel von uns. Louis hat uns ganz schön viel Sorgen bereitet, denn er konnte plötzlich nicht mehr gehen, konnte plötzlich nicht mehr liegen, hat vor sich her gewimmert", erzählt der 33-Jährige der Community jetzt geknickt in seiner Instagram-Story. Doch was ist mit dem süßen Vierbeiner passiert? "Ihm ging es echt nicht gut, wir mussten dann ganz schnell handeln und sind zum Tierarzt gefahren", schildert der Hunde-Papa die Situation.

Louis musste dann ins MRT – die Diagnose: Bandscheibenvorfall. "Dann wurde auch gar nicht mehr lang gefackelt, es wurde direkt eine Not-OP gemacht. Jetzt hat er sich von der Narkose langsam erholt, gerade wieder gefressen, und wir sind eigentlich guter Dinge, dass er sich gut regeneriert", klärt Sebastian abschließend auf.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden im Juni 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Januar 2020

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden Louis und Lotti



