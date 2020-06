Adam Sandler (53) ist seit Jahren ein gefeierter Hollywood-Star. Neben der Schauspielerei ist der Comedian aber auch ein liebender Familienvater – mit seiner Ehefrau Jackie hat er zwei gemeinsame Töchter. Von seinem Privatleben gibt der Kinostar zwar nicht viel preis, doch jetzt sind ganz neue Bilder aufgetaucht, die ihn ziemlich privat zeigen: Adam verbrachte vor wenigen Tagen mit seiner gesamten Family einen entspannten Tag am Strand!

Am vergangenen Sonntag erwischten Paparazzi den 53-Jährigen mit Freunden und der Familie am Strand von Malibu. Ziemlich locker machte es sich der Schauspieler auf einem Gartenklappstuhl gemütlich und genoss ein paar Snacks am Meer. Zusammen mit seiner Frau und den Kindern Sadie und Sunny ließ der "Kindsköpfe"-Darsteller ganz offensichtlich so richtig die Seele baumeln.

Erst Anfang des Jahres hatte Adam seine Fans mit einer seltenen Liebes-Offensive in der Öffentlichkeit überrascht. Bei einer Veranstaltung hatte der zweifache Vater kaum die Finger von seiner Frau gelassen und seine Jackie ziemlich ungeniert geküsst. Würdet ihr gern mehr über Adams Privatleben wissen? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Adam Sandler mit seiner Familie

MEGA Adam Sandler mit seiner Frau Jackie am Strand von Malibu, Juni 2020

Getty Images Jackie und Adam Sandler im Februar 2020



