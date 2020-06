Hat sich Dennis Glanz' Leben durch seine Teilnahme bei Love Island verändert? Im vergangenen Jahr wollte sich der YouTuber in der TV-Kuppelshow verlieben. Seine große Liebe konnte der Blogger aber nicht finden. Nach der Show hält der Content Creator seine Fans mit regelmäßigen Schnappschüssen weiterhin auf dem Laufenden. Auch wenn das Male-Model die TV-Villa ohne Freundin verließ – sein Alltag habe sich dennoch sehr verändert: Nach der TV-Teilnahme hatte Dennis Probleme, Jobs zu bekommen!

"Eine TV-Show-Teilnahme ist für das Image nicht immer vorteilhaft, insbesondere wenn man eine gewisse Kundengruppe ansprechen will", erklärte Dennis gegenüber Promiflash. Nach der Ausstrahlung des Reality-TV-Formats seien bei dem Influencer einige Jobangebote weggefallen. Mit einem Aufenthalt auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali wollte der Hottie versuchen, sich in Sachen beruflicher Perspektiven umzuorientieren. Neben Sonne, Strand und Meer genoss der TV-Star in dieser Zeit aber auch, auf keinerlei Jobs in Deutschland angewiesen zu sein.

Ob sich Dennis in Zukunft trotzdem noch mal vor die Kameras einer TV-Show traut? "Zur Zeit ist es für mich wichtiger, meine Visionen zu verwirklichen", verriet der Bartträger. Sofern seine Vorstellungen mit einem TV-Format harmonieren, schließe Dennis einen erneuten Auftritt im Fernsehen nicht aus. Auch der TV-Partnersuche würde der Hamburger eine zweite Chance geben: "Das kann immer passieren. Das Leben ist verrückt!"

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, Model

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, bekannt durch "Love Island"

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, Influencer



