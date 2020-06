Wow, sie kann wirklich stolz auf sich sein! Fast zwei Jahre ist es her, dass Jenefer Riili zum allerersten Mal Mama geworden ist. Während ihrer Schwangerschaft hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans regelmäßig mit Updates versorgt und auch verraten, dass sie in dieser Zeit 25 Kilo zugenommen hat. Wie sie nun erklärte, sei sie die Babypfündchen mittlerweile aber wieder komplett losgeworden!

In einer Frage- und Antwortrunde wollten die Fans von der Münchnerin wissen, ob sie ihr Ursprungsgewicht bereits wieder erreicht habe – immerhin hatte sie nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihr das Abnehmen schwerfällt. "Also, ich habe ja in der Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen, ups, und ich hab seither auch wieder 25 Kilo abgenommen, aber Milan wird in ein paar Tagen ja auch schon zwei Jahre alt. Aber ja, ihr wisst ja, wie lange ich mich gequält habe", erklärte sie ihrer Community.

Im vergangenen August teilte Jenefer noch eine ehrliche Aufnahme ihres After-Baby-Bodys und teilte dazu ihre Gedanken. "Man sieht immer diese perfekten Körper hier auf Instagram und das meistens schon kurz nach der Geburt. Leider haben mich wohl nicht so gute Gene erwischt."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Darstellerin



