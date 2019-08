Ein Jahr Mama – diesen Meilenstein kann nun die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili verzeichnen. Vor über 365 Tagen erblickte der gemeinsame Sohn der Blondine und ihrem Liebsten Matthias Höhn (23) das Licht der Welt. Zum Jahrestag von Milan widmete die Influencerin ihrem Nachwuchs süße Zeilen im Netz. Dazu veröffentlichte Jenefer nun ein weiteres Mama-Update – sie zeigte eine ehrliche Aufnahme ihres After-Baby-Bodys.

Auf ihrem Instagram-Account postete die junge Mutter ein Foto, das sie nur im Slip zeigt, mit einem bauchfreien Oberteil. Jenefer haderte lange mit sich, ob sie dieses intime Bild mit ihren Fans teilen soll. "Man sieht immer diese perfekten Körper hier auf Instagram und das meistens schon kurz nach der Geburt. Leider haben mich wohl nicht so gute Gene erwischt", erklärt die Schauspielerin in ihrem Statement. Über ein Jahr habe sie hart an ihrem Körper gearbeitet, dazu habe sie stets weite Sachen getragen und Bikinis vermieden. "Und jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde: 'Bist du wieder schwanger?' hat mich das wirklich verletzt, auch wenn man das natürlich ungern vor über 500 Tausend Menschen zugibt", so Jen weiter.

Trotz des Drucks der Öffentlichkeit und dem Wunsch, zu ihrer Pre-Baby-Figur zurückzukehren, lässt sich Jenefer nicht stressen. "Es ist noch nicht perfekt, aber hey, von 92 Kilo nach der Geburt ist wirklich nicht mehr viel übrig und die magische Grenze zu meinem Gewicht vor dem Baby habe ich seit heute erreicht", freute sich die Mama weiter. Mit ihrer Motivation wird sie sich sicher bald wieder in den Bikini trauen.

