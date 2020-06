Aktuell sind Herzogin Kate (38) und Prinz William (37) nicht auf öffentlichen Events unterwegs. Stattdessen versucht das Herzogspaar von Cambridge, seinen Royal-Aufgaben via Videocalls nachzugehen. Dabei legt Kate stets einen eleganten Auftritt hin – erst vor wenigen Tagen überraschte die Dreifach-Mama wieder mit einem schicken Outfit. Den Fans dürfte dieser Style allerdings bekannt vorgekommen sein: Kate "recycelte" ein blaues Kleid und erinnerte damit stark an einen früheren Look von Herzogin Meghan (38)!

Nach einem Bericht von Mirror hatte die 38-Jährige eine Videobotschaft aufgenommen, in der sie über ein Fotografie-Projekt sprach. Dabei hatte sie sich für diese Aufnahme in ein blaues Kleid von Stella McCartney (48) geworfen, das sie schon einmal 2012 und 2016 trug. Royal-Fans dürfte allerdings noch etwas an dem Look aufgefallen sein: Kates Dress ähnelte dem blauen Kleid, das Meghan im März bei einem Auftritt in London getragen hatte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Herzogin von Cambridge für eine virtuelle Videokonferenz einem alten Outfit neues Leben einhaucht. Bereits vor einigen Wochen belebte Kate einen alten Wimbledon-Look wieder: Sie zeigte sich in einem roten Kleid, das sie schon einmal 2015 anhatte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz George im Juli 2016

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2015

