Herzogin Kate (38) scheint in Sachen Erziehung das zu tun, was für ihre Kids am besten ist, nicht das, was das royale Protokoll ihr vorschreibt. Sie und ihr Gatte Prinz William (37) sind Eltern von drei Kindern: Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (5) gehen mittlerweile zur Schule, beziehungsweise in die Vorschule, und das Nesthäkchen Prinz Louis ist vor Kurzem zwei geworden. Die Herzogin von Cambridge gilt in der Öffentlichkeit zumeist als liebevolle Mutter – und dabei bewahre sie sich auch bürgerliche Werte und Erziehungsmethoden, bei denen sie das königliche Regelwerk außer Acht lässt!

Die Adelsexpertin Zoe Bonser zählte jetzt gegenüber Express auf, in welchen Belangen die 38-Jährige das Royal-Protokoll missachtet hat: "Zum Beispiel schickt sie George auf eine koedukative Schule und bringt ihn selbst dort hin." Außerdem habe die dreifache Mutter in den Tagen nach den drei Entbindungen ihre Mutter um Unterstützung gebeten – anstatt eine Armee von Angestellten zu bemühen. Noch dazu nutze Kate die royalen Regelverstöße für sich. So gibt es meistens keine offiziellen Fotoshootings für die Kids. "Normalerweise schießt Kate selbst die Fotos, was ihr die Freiheit gibt, welche Fotos an die Öffentlichkeit gelangen – und ihr die Möglichkeit verschafft, ihr Talent zum Einsatz zu bringen", führte Zoe weiter aus.

In der allgemeinen Wahrnehmung werde die Britin aber nach wie vor als sehr traditionsbewusst wahrgenommen. Das liege unter anderem an der Kleidung, die sie den Krönchenkindern für bestimmte Termine anzieht – diese sei stets sehr traditionell britisch. Schließlich fördere Kate besonders bestimmte Werte in ihrer Erziehung, von denen nicht alle immer dem Protokoll entsprächen: "Sie ist der Meinung, dass die Kinder Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe von ihren Eltern brauchen und befürwortet es, dass Kinder über ihre Gefühle sprechen", stellte die Expertin schließlich fest.

